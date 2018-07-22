В США предъявили обвинения расстрелявшему редакцию Capital Gazette

Аннаполис, США, , 07:58 — REGNUM В США подозреваемому в нападении на редакцию газеты Capital Gazette в Аннаполисе (штат Мэриленд) Джерроду Рамосу предъявлены обвинения по 23 пунктам. Об этом накануне, 21 июля, сообщает CNN.

Роамос обвиняется в убийстве пяти сотрудников редакции, попытке совершения тяжкого убийства первой степени, а также ещё по 17 пунктам, среди которых, в частности, вооруженное нападение и незаконное использование огнестрельного оружия.

Напомним, нападение на редакцию газеты Capital Gazette было устроено 28 июня.

В ходе расследования выяснилось, что Рамос ранее, в 2012 году, подавал на газету в суд за клеветуоднако его иск не был удовлетворен.

Оказалось, что газета в 2011 году действительно писала о Рамосе в контексте того, что против него был подан иск за домогательства. Рамос признал себя виновным, однако позднее утверждал, что в выпущенном газетой материале «не была представлена его точка зрения».