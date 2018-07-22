В СК назвали ложной информацию о задержании сотрудника колонии в Ярославле

Ярославль, , 07:24 — REGNUM Следственный комитет опроверг информацию о задержании одного сотрудника Ярославской исправительной колонии №1. Соответствующее заявление сделала журналистам сегодня, 22 июля, помощник руководителя следственного управления СК России по Ярославской области Кристина Гузовская.

«Мы не можем подтвердить данную информацию, так как она не соответствует действительности», — сказала Гузовская в ответ на вопрос ТАСС о задержаниях сотрудника Ярославской исправительной колонии №1 в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий.

Напомним, ранее директор фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина заявила, что один из сотрудников колонии задержан, после того, как в СМИ появились сообщения о пытках в этой тюрьме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 июля в СМИ был опубликован видеоролик, на котором сотрудники ФСИН из Ярославской исправительной колонии №1 избивают и оскорбляют мужчину, который является заключенным в этой тюрьме.

По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий.