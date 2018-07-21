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На борьбу с мусором в Кургане брошены сотни безработных

Общество

Власти Кургана рассчитывают облагородить город при помощи труда безработных

Курган, 21 июля 2018, 18:59 — REGNUM  Пятьсот безработных жителей Кургана обещано привлечь в 2018 году к наведению чистоты в городе местными властями, сообщила пресс-служба курганской городской администрации.

«Всего в этом году в рамках общественных работ планируется трудоустроить 500 жителей города», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что 300 безработных курганцев уже трудоустроено. В рамках наведения порядка и чистоты на улицах города курганцы уберут мусор, очистят от незаконно расклеенной рекламы столбы и фасады домов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 июня российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что в России безработица находится на рекордно низком уровне.

Между тем проблемы трудоустройства и уровня жизни в Курганская области находятся не на самом высоком уровне. По данным конец июня средняя заработная плата учителей в регионе до сих пор остаётся самой низкой в России.

Читайте ранее в этом сюжете: Зарплата курганских учителей самая низкая в стране

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Безработица
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