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Нормальное водоснабжение Североуральска могут восстановить 22 июля

Общество

Идёт обеззараживание воды

Североуральск, Свердловская область, 21 июля 2018, 18:33 — REGNUM  В свердловском Североуральске нормальное питьевое водоснабжение могут вернуть уже утром 22 июля. До 10:00 коммунальщики будут дополнительно обеззараживать воду, говорится в официальном сообщении мэрии.

Гиперхлорирование воды идёт с 14:00 по местному времени 20 июля. Уровень цветности воды уже в пределах нормы. Но такой показатель как мутность превышает норму в несколько раз.

Дополнительные дезинфекционные мероприятия начались в 23:00 21 июля.

Напомним, 16 июля в искусственном русле реки Калья возле водозабора возник провал. Грязная вода попала в водопровод.

Вечером 19 июля авария была ликвидирована. Но пока воду из водопровода пить нельзя. Горожан обеспечивают привозной водой, также можно брать её в родниках.

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Чрезвычайная ситуация с питьевой водой в Североуральске
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