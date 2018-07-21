Код «оранжевый»: в Китае готовятся к приходу тайфуна «Ампил»

Пекин, , 18:12 — REGNUM Более 38 тыс. человек в китайской провинции Чжэцзян были переселены в безопасное место в связи с приходом 10-го за год тайфуна «Ампил», сообщает 21 июля агентство Синьхуа.

По словам метеорологов, тропический шторм в настоящее время движется по направлению Чжэцзяна и соседних провинций в северо-западной направлении со скоростью 30 км/ч. По прогнозам, скорость ветра на севере провинции Чжэцзян будет достигать 86 км/ч., а в прибрежных района и вовсе до 130 км/ч.

Более 28 тыс. судов, вкючая 22,9 тыч. рыбацких вынуждены были вернуться в порты. Закрываются туристические места в прибрежных районах. В Шанхае, расположенном к северо-востоку от Чжэцзяна в обед 21 июля был обновлен уровень погодной опасности в связи с шторомом с «желтого» до «оранжевого», второго после красного по степени угрозы в рамках действующей «четырехцветной» шкалы.

Как сообщало ИА REGNUM, первой «остановкой» тайфуна «Ампил» станет провинции Чжэцзян и Цзянсу, а затем вплоть до 23 июля помимо вышеуказанных, он будет хозяйничать в провинциях Аньхой, Шаньдун и Хэбэй

Читайте ранее в этом сюжете: Код «желтый»: на Китай надвигается уже десятый за год тайфун «Ампил»