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Британские СМИ сравнили самолеты президентов России и США

Общество

Журналисты сравнивали внутреннее обустройство салона и технические характеристики двух президентских бортов номер один

Лондон, 21 июля 2018, 17:31 — REGNUM  Статью, в которой сравниваются самолеты глав США и России опубликовала 18 июля газета Daily Mail.

Британское издание сравнило самолеты, на которых главы двух стран прилетели на двустороннюю встречу в Хельсинки 16 июля.

Журналисты выяснили, что авиалайнер Путина стоит на 500 млн долларов дешевле, чем лайнер Трампа, но внутри отличается более роскошной обстановкой.

Самолет Путина сравнивают с отелем класса люкс. В лайнерах обоих президентов есть офис, звуконепроницаемый конференц-зал, столовая и кухня, но в самолете Путина есть, кроме прочего, спортзал и ванная класса люкс.

Отмечается, что самолет Трампа при этом развивает максимальную скорость 100км/ч, а самолет Путина — 900 км/ч. И длина лайнера российского президента меньше на 5 метров.

Напомним, что 16 июля в Хельсинки состоялась двусторонняя встреча президентов США и России. Это была первая полноформатная встреча лидеров двух стран. На встрече главы государств обсудили множество вопросов и заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.

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Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки
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