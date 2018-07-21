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Казахстан простился с фигуристом Денисом Теном

Общество

В ходе прощания с погибшим спортсменом были зачитаны зачитали телеграммы соболезнования от политиков и спортивных чиновников

Алма-Ата, Казахстан, 21 июля 2018, 16:12 — REGNUM  На траурную церемонию прощания с погибшим в Алма-Ате выдающимся фигуристом Денисом Теном пришли тысячи почитателей его таланта, политики, представители спортивных федераций Казахстана, а также коллеги спортсмена. Гражданская панихида прошла 21 июля во Дворце спорта им. Балуана Шолака.

В ходе прощания с погибшим спортсменом были зачитаны зачитали телеграммы соболезнования от президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха и других официальных лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля в результате нападения грабителей на одной из улиц Алма-Аты бронзовый призёр зимних Олимпийских игр в Сочи Денис Тен получил ножевое ранение, в результате чего скончался в больнице. Правоохранители уже задержали подозреваемых в убийстве спортсмена.

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Убийство олимпийского чемпиона Дениса Тена
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