Полпреда попросят подключиться к «кричащей проблеме» псковской усадьбы

Псков, , 14:24 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников намерен обратиться к полномочному представителю президента России в Северо-Западном федеральном округе Александру Беглову за поддержкой в восстановлении усадьбы Строгановых в селе Волышово Порховского района. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, усадьба находится в остро аварийном состоянии, а в начале июля 2018 года графский дом серьёзно пострадал в результате пожара.

Ведерников попросит полпреда создать рабочую группу по сохранению и восстановлению таких памятников в Псковской области.

«Проблема кричащая, их много, и нам надо комплексно подойти к вопросам их сохранения и восстановления», — заявил врио губернатора 20 июля на выездном совещании на территории усадьбы.

Старейшая в России организация в области реставрационного проектирования памятников истории и культуры «Ленпроектреставрация» из Санкт-Петербурга заявила о готовности за счёт собственных средств разработать концепцию сохранения и современного использования усадьбы. Архитектор-реставратор организации, член Санкт-Петербургского Союза архитекторов России Татьяна Ознобишина сообщила, что «Ленпроектреставрация» может завершить эту работу уже до конца 2018 года. В дальнейшем концепцию можно будет предоставлять для поиска возможностей восстановления уникального памятника архитектуры.

Председатель государственного комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия Елена Яковлева отметила, что возможны два варианта развития событий: передать усадебный ансамбль одному инвестору или использовать мультипликативный подход, при котором восстановлением каждого отдельного здания будут заниматься разные люди.

Представитель собственника памятника архитектуры — руководитель межрегионального территориального управления Росимущества в Псковской и Новгородской областях Татьяна Пайвина — заявила о готовности рассмотреть возможность консервации графского дома, чтобы сохранить здание, пока идёт поиск финансирования на его восстановление.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на территории усадьбы сейчас работает волонтёрский лагерь: его участники расчищают территорию вокруг пострадавшего в пожаре графского дома от зарослей и мусора, а также будут проводить противоаварийные работы под руководством опытных реставраторов.

Напомним, пожар в Волышово в ночь на 2 июля 2018 года серьёзно повредил основную усадебную постройку — дом графа Строганова (конец XIX — начало XX века). Всего в усадебный комплекс входит 46 объектов, только центральный ансамбль состоит из 12 построек. Среди них — флигель конца XVIII века, манеж XIX века, церковь Всемилостивого Спаса середины XIX века и другие. Усадебный комплекс является памятником федерального значения. Ранее псковские власти безуспешно пытались добиться финансирования на спасение аварийных построек.

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