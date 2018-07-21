В Челябинске суд арестовал замминистра экономики региона Общество Ему предъявлены обвинения в мошенничестве 3839153 В наручниках Челябинск, , 13:09 — REGNUM Центральный районный суд Челябинска арестовал первого заместителя министра экономики Челябинской области Антона Бахаева, который является фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Напомним, накануне стало известно, что управление Федеральной службы безопасности по Челябинской области задержало первого замминистра экономического развития Челябинской области Антона Бахаева и руководителя челябинского Агентства международного сотрудничества Ольги Алейниковой. Обоим были предъявлены обвинения в мошенничестве. Бахаев арестован судом до 19 сентября включительно.

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