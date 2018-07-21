Суббота, 21 Июля 2018 года
13:49:31 МСК

В Челябинске суд арестовал замминистра экономики региона

Общество

Ему предъявлены обвинения в мошенничестве

В Челябинске суд арестовал замминистра экономики региона
3839153
В наручниках

Челябинск, 21 июля 2018, 13:09 — REGNUM  Центральный районный суд Челябинска арестовал первого заместителя министра экономики Челябинской области Антона Бахаева, который является фигурантом уголовного дела о мошенничестве.

Напомним, накануне стало известно, что управление Федеральной службы безопасности по Челябинской области задержало первого замминистра экономического развития Челябинской области Антона Бахаева и руководителя челябинского Агентства международного сотрудничества Ольги Алейниковой.

Обоим были предъявлены обвинения в мошенничестве.

Бахаев арестован судом до 19 сентября включительно.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Мошенничества
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить