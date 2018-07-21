В Челябинске суд арестовал замминистра экономики региона

Челябинск, 21 июля 2018, 13:09 — REGNUM Центральный районный суд Челябинска арестовал первого заместителя министра экономики Челябинской области Антона Бахаева, который является фигурантом уголовного дела о мошенничестве.
Напомним, накануне стало известно, что управление Федеральной службы безопасности по Челябинской области задержало первого замминистра экономического развития Челябинской области Антона Бахаева и руководителя челябинского Агентства международного сотрудничества Ольги Алейниковой.
Обоим были предъявлены обвинения в мошенничестве.
Бахаев арестован судом до 19 сентября включительно.