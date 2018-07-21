Директор аналитического центра ОРКК уходит в отставку

Москва, , 11:22 — REGNUM Директор исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК), который входит в структуру «Роскосмоса», Дмитрий Пайсон подал в отставку. Об этом сегодня, 21 июля, сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее стало известно, что Пайсон фигурирует в деле о государственной измене сотрудников головного института «Роскосмоса» — ЦНИИмаш. В каком статусе по данному делу проходит Пайсон официально не известно, но по данным источников, сотрудники ФСБ считают, что Пайсон мог знать о том, что кто-то из ЦНИИмаш передал секретные сведения о российском гиперзвуковом оружии иностранной разведке.

Предполагается, что Пайсон покинет пост директора исследовательско-аналитического центра ОРКК в начале августа. Дальнейшая судьба центра не известна.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне в ЦНИИмаше прошли обыски. Сотрудники ФСБ подозревают ряд сотрудников российской ракетно-космической отрасли в передаче секретной информации о гиперзвуковом оружии иностранной разведке.

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