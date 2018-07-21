Служба безопасности президента США проверяет мяч, подаренный Путиным Трампу

Вашингтон, , 10:15 — REGNUM Футбольный мяч с чемпионата мира по футболу, который президент Российской Федерации Владимир Путин во время саммита в Хельсинки 16 июля подарил президенту США Дональду Трампу, проверяет служба безопасности американского президента. Об этом накануне, 20 июля, пишет Business Insider.

По данным издания, подобную процедуру проверки проходят все подарки, которые получает президент США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во время пресс-конференции по итогам российско-американского саммита на высшем уровне в Хельсинки Путин подарил Трампу мяч с чемпионата мира по футболу. Трамп поблагодарил российского лидера и заявил, что мяч он передаст своему младшему сыну Бэррону.

При этом сам факт переговоров с Путиным вызвал в США волну критику в адрес Трампа. Примечательно, что сенатор-республиканец Линдси Грэм потребовал ни в коем случае не вносить мяч от Путина в Белый дом, так как в нём могут быть «жучки».