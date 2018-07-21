Профилактика инфекционных заболеваний идет недостаточно хорошо на юге Китая

Гуанчжоу, Китай, , 09:25 — REGNUM Высокопоставленный китайский законодатель во время четырехдневной инспекции призвал власти провинции Гуандун предпринять усилия по проведению профилактики и контроля за инфекционными заболеваниями, сообщает 20 июля агентство Синьхуа.

Отмечая достижения провинции Гуандун в указанной сфере, вице-председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Китая (ВСНП) Ван Чэн заявил, что вспышки некоторых заболеваний по-прежнему происходят слишком часто, в связи с чем было рекомендовано выработать более совершенные механизмы профилактики.

Напомним, что Постоянный Комитет ВСНП начал инспекцию по восьми провинциям Китая еще в мае 2018 года. Законодатели изучали ситуацию с профилактикой заболеваний на местах. В общей сложности 19 796 человек умерли от инфекционных заболеваний в Китае в 2017 году.