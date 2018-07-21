Продукты из соседних с Фукусимой префектур вернутся на прилавки Гонконга

Гонконг, Китай, , 09:05 — REGNUM Управление по безопасности продуктов питания Гонконга сообщило, что импорт еды из четырех японских префектур, затронутых катастрофой на атомной электростанции Фукусима в 2011 году, будет разрешен с рядом оговорок с 24 июля, передает агентство Синьхуа.

В результате катастрофы на АЭС Фукусима-1 власти Гонконга запретили импорт овощей, фруктов и продуктов питания из пяти японских префектур, включая Фукусиму и соседние с ней Ибараки, Тотиги, Тиба и Гумма. Однако, уже с 24 июля возобновится импорт продуктов из Ибараки, Тотиги и Гуммы.

Согласно постановлению, каждая партия овощей, фруктов, молока, сухого молока и молочных продуктов из этих префектур должна получить радиационные сертификаты, выпущенные Министерством сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла Японии.

Напомним, что радиационная авария на АЭС Фукусима-1 максимального 7-го уровня произошла 11 марта 2011 года в японской префектуре Фукусима в результате землетрясения и цунами. Катастрофа стала второй по масштабу после чернобыльской трагедии. В результате инцидента вытекло около 300 тонн радиоактивной воды, а ущерб бюджету страны по разным оценкам достиг $100 млрд.