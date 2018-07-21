На церемонию прощания с Денисом Теном пришли тысячи жителей Алма-Аты

Алма-Ата, Казахстан, , 08:55 — REGNUM В Алма-Ате на траурную церемонию прощания с трагически погибшим фигуристом Денисом Теном пришли тысячи почитателей его таланта, передаёт 21 июля «Пятый канал».

Отмечается, что траурное мероприятие проходит во Дворце спорта имени Балуана Шолака. Скорбящие жители приносят на церемонию цветы, свечи и фотографии погибшего.

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Как сообщало ИА REGNUM, бронзовый призёр зимних Олимпийских игр в Сочи Денис Тен погиб от ножевого ранения в результате нападения уличных грабителей. Полицейские Алма-Аты уже задержали подозреваемых в данном преступлении.

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