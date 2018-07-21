В Гонконге изъято 7,1 тонн подозрительных панголин

Гонконг, Китай, , 08:45 — REGNUM Таможня Гонконга изъяла около 7,1 тонн подозрительных панголин в контейнере из Нигерии, сообщает 20 июля агентство Синьхуа.

Изъятые панголины оценочной стоимостью 3,55 млн гонконгских долларов (около $450 тыс.) были обнаружены после того, как сотрудники таможни решили досмотреть 40-футовый контейнер, содержимое которого было задекларировано, как изделий из пластика.

Согласно законам Гонконга, любой человек, пойманный на ложном декларировании товара при импорте или экспорте может облагаться штрафом до 2 млн гонконгских долларов или быть приговоренным к тюремному заключению сроком до семи лет.

В то же время, если кто-либо будет замечен в экспорте импорте редких или вымирающих видов животных без лицензии может облагаться штрафом до 10 млн гонконгских долларов или сесть в тюрьму сроком до 10 лет.

Напомним, что в начале июля таможня китайской провинции Юньнань на юго-западе страны изъяла нелегальную партию органов и частей тела диких животных, в которые также входила кожа панголина.

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