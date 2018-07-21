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Электросети пригорода Дамаска восстановят за три месяца

Общество

На сегодняшний день около 95% электросетей пригорода Дамаска нуждаются в ремонте

Дамаск, 21 июля 2018, 08:41 — REGNUM  В Сирии началось восстановление электросетей освобождённого от радикальных исламистов пригорода Дамаска — Восточной Гуты, передаёт телеканал «Звезда».

Полное восстановление электроснабжения пострадавшей от террористов инфраструктуры может занять около трех месяцев, сообщил инженер Мухаммед Мулейман.

На сегодняшний день около 95% электросетей пригорода Дамаска нуждаются в ремонте, подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков отметил, что в освобождённую от террористов Восточную Гуту вернулся 72 391 житель.

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