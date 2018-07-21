Видеоблогер Илья Мэддисон попал в базу данных сайта «Миротворец»

Киев, , 08:23 — REGNUM Популярный в прошлом российский видеоблогер и стример Илья Давыдов, известный под псевдонимом Илья Мэддисон, попал в базу данных украинского сайта «Миротворец».

На сайте сказано, что блогеру запрещен въезд на Украину в связи с его «провокационной деятельностью, антиукраинской позицией и пропагандой украинофобских идей».

Также на сайте приведены несколько видеороликов Мэддисона, снятых им об украинцах и ряд его высказываний в социальных сетях.

Стоит отметить, что 16 июля Мэддисон был приговорён Тушинским судом Москвы к полтора годам тюрьмы условно. Ему были предъявлены обвинения по части 1 статьи 282 («Экстремизм») за высказывания на тему религии. Свою вину он признал полностью.

В свое время Мэддисон был популярен в сети интернет благодаря обзорам видеоигр, фильмов и различных роликов.