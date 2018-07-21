К 2050 году в Китае будет почти пол миллиарда стариков

Пекин, , 08:14 — REGNUM Количество пожилых людей в Китае, как ожидается, достигнет 487 млн человек к 2050 году, составив 34,9% от общего населения, заявили в Государственном комитете по делам здравоохранения Китая, сообщает 20 июля агентство Синьхуа.

По информации комитета, количество людей старше 60 лет в Китае достигнет 300 млн уже к 2025 году, а 400 млн — к 2033 году. При этом, количестве денежных средств, выделяемых на медицинское обслуживание таких людей составит 26,24% ВВП страны к 2050 году против 7,33% в 2015 году.

Отметим, что количество людей старше 60 лет в Китае достигло 241 млн на конец 2017 года, составив 17,3% от общего количества населения страны. Кроме того, согласно общепринятым мировым стандартам, «стареющим» страна или регион становятся тогда, когда количество людей старше 65 лет составляет 7−14% населения. Если показатель выше, то общество становится супер-стареющим.

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