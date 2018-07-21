На северо-западе Китая успешно проходит трудоустройство нищих инвалидов

Ланьчжоу, Китай, , 08:02 — REGNUM В общей сложности 75 тыс. инвалидов были выведены из нищеты в провинции Ганьсу на северо-западе Китая с 2014 года, передает 20 июля агентство Синьхуа.

Федерация инвалидов провинции Ганьсу отмечает, что на конец 2014 года 183 тыс. человек в провинции числились в базе данных по нищете качестве инвалидов. Все еще осталось более 100 тыс. нищих инвалидов в провинции на настоящий момент. Провинция выделила около 1,3 млрд юаней ($192млн) на борьбу с бедностью.

Было открыто более 1,2 тыс. онлайн-магазинов для поддержки таких людей за прошедшие пять лет, а годовой объем продаж в них превышает 600 млн юаней. Таким образом электронная торговля, как отмечает издание, помогла 7,3 тыс. нищих инвалидов найти работу.

Как отмечают в федерации инвалидов, около 254 тыс. инвалидов нашли работу за прошедшие пять лет, в то время как уровень трудоустройства в провинции вырос с 60% в 2015 году до 80% в настоящее время.

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