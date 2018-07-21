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Новое нападение в Екатеринбурге: избит политолог

Общество

Нападавшие похитили коробку с бумагами

Екатеринбург, 21 июля 2018, 07:55 — REGNUM  В Екатеринбурге совершено очередное предвыборное нападение. Неизвестные избили политолога Дениса Граматчикова и похитили у него коробку с бумагами, в том числе, с подписными листами, пишут местные СМИ.

Денис Граматчиков возглавляет штаб одного из кандидатов в гордуму. О факте нападения он сам сообщил журналистам. По его словам, напали на него после одной из встреч.

Полиция выясняет обстоятельства инцидента.

Напомним, выборы пройдут 9 сентября. Предстоит избрвать 18 депутатов по одномандатным округам и ещё 18 по партийным спискам.

Вчера, 20 июля, выдвижение кандидатов было завершено.

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Выборы главы Екатеринбурга и городской думы
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