Новое нападение в Екатеринбурге: избит политолог

Екатеринбург, , 07:55 — REGNUM В Екатеринбурге совершено очередное предвыборное нападение. Неизвестные избили политолога Дениса Граматчикова и похитили у него коробку с бумагами, в том числе, с подписными листами, пишут местные СМИ.

Денис Граматчиков возглавляет штаб одного из кандидатов в гордуму. О факте нападения он сам сообщил журналистам. По его словам, напали на него после одной из встреч.

Полиция выясняет обстоятельства инцидента.

Напомним, выборы пройдут 9 сентября. Предстоит избрвать 18 депутатов по одномандатным округам и ещё 18 по партийным спискам.

Вчера, 20 июля, выдвижение кандидатов было завершено.