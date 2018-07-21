Компания Walt Disney расторгла контракт с режиссером Джеймсом Ганном

Вашингтон, , 07:38 — REGNUM Корпорация Walt Disney расторгла контракт с режиссёром Джеймсом Ганном, который снял первые две части фильма «Стражи Галактики» из-за его провокационных сообщений в Twitter, которые он опубликовал несколько лет назад. Об этом накануне, 20 июля, сообщает Fox News.

Эти провокационные и достаточно оскорбительные сообщения касались ВИЧ-инфицированных и сексуального насилия. Опубликовал их Ганн ещё несколько лет назад и никто не обращал на них особого внимания, однако режиссер в последнее время активно критиковал политику президента США Дональда Трампа. В какой-то момент политические противники режиссера обнаружили эти сообщения и обратили на них внимание общественности.

При этом в компании Disney отметили, что Ганн никогда не скрывал своих либеральных взглядов и часто открыто критиковал Трампа. Однако эти сообщения выходят за рамки общественной нормы.

В связи с этим компания приняла решение расторгнуть все отношения с Ганном.

«Оскорбительное отношение и высказывания, обнаруженные в материалах, размещенных в Джеймсом Ганном в соцсетях, не могут быть оправданы и не имеют ничего общего с теми ценностями, которые поддерживает наша студия», — заявила представитель Disney.

Снимать третью часть «Стражей галактики» Ганн не будет.