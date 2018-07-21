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Жители Южного Урала сдали оружие и боеприпасы на сотни тысяч рублей

Общество

Подведены полугодовые итоги «Оружия-2018»

Челябинск, 21 июля 2018, 05:42 — REGNUM  Оружие и боеприпасы на сумму более 880 тысяч рублей добровольно сдали жители Челябинской области в рамках профилактического мероприятия «Оружие-2018», сообщили в пресс-служба Центра лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии.

«За первую половину 2018 года в органы внутренних дел и Росгвардию южноуральцы добровольно принесли оружия и боеприпасов на общую сумму более 880 тысяч рублей», — сообщили в управлении.

В обмен на оружие людям выплачивались деньги. Правительство Челябинской области в 2018 году выделило на эти расходы миллион 200 тысяч рублей.

«За текущий период в рамках данного мероприятия южноуральцами в подразделения Управления Росгвардии по Челябинской области и регионального ГУ МВД России уже сдано 298 единиц огнестрельного оружия, более 1500 патронов, 0,5 кг пороха, одна сигнальная мина и самодельное стреляющее устройство», — отметили в пресс-службе.

Напомним, в рамках «Оружия-2018» добровольно сдавшие незаконно хранящееся оружие люди освобождаются от уголовной ответственности. Но эта норма действует лишь в том случае, если «за сданным оружием не числится криминального прошлого».

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Незаконный оборот оружия и борьба с ним
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