Жители Южного Урала сдали оружие и боеприпасы на сотни тысяч рублей

Челябинск, , 05:42 — REGNUM Оружие и боеприпасы на сумму более 880 тысяч рублей добровольно сдали жители Челябинской области в рамках профилактического мероприятия «Оружие-2018», сообщили в пресс-служба Центра лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии.

«За первую половину 2018 года в органы внутренних дел и Росгвардию южноуральцы добровольно принесли оружия и боеприпасов на общую сумму более 880 тысяч рублей», — сообщили в управлении.

В обмен на оружие людям выплачивались деньги. Правительство Челябинской области в 2018 году выделило на эти расходы миллион 200 тысяч рублей.

«За текущий период в рамках данного мероприятия южноуральцами в подразделения Управления Росгвардии по Челябинской области и регионального ГУ МВД России уже сдано 298 единиц огнестрельного оружия, более 1500 патронов, 0,5 кг пороха, одна сигнальная мина и самодельное стреляющее устройство», — отметили в пресс-службе.

Напомним, в рамках «Оружия-2018» добровольно сдавшие незаконно хранящееся оружие люди освобождаются от уголовной ответственности. Но эта норма действует лишь в том случае, если «за сданным оружием не числится криминального прошлого».

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