Из-за «закона Яровой»: ФСБ спрогнозировала рост тарифор на связь

Москва, , 05:08 — REGNUM Рост тарифов на сотовую связь может составить десять процентов в России, пишет газета «Ведомости».

Такой прогноз сформулировала ФСБ, полагая, что рост тарифов произойдет в связи с выполнением требований «закона Яровой».

Напомним, после утверждения «закона Яровой» операторы заявили, что их затраты возрастут из-за необходимости хранить большой объем данных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова сказала, что закон слишком жесткий и повлечет большие затраты и удорожания.

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