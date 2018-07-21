За полгода животные покусали 600 костромичей

Кострома, , 05:37 — REGNUM За первую половину года от укусов животных пострадали 600 жителей Костромской области, сообщает Kostroma.Today.

Сообщается, что половина из этих людей пострадали от укусов бездомных животных. При этом издание отмечает, что за 2018 год в области не было зафиксировано случаев заболевания бешенством.

Как сообщало ИА REGNUM, работники охраны окружающей среды в китайской провинции Юаньнань открыли несколько «буфетов» для диких азиатских слонов, чтобы предотвратить нападения животных на людей.

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