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NBC: Иран планирует кибератаки против США

Общество

Поэтому США и союзникам необходимо усилить киберзащиту

Вашингтон, 21 июля 2018, 04:51 — REGNUM  Иранские хакеры подготовили инфраструктуру для массированных атак против США и Евросоюза, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники в американской администрации.

«Несмотря на то, что у Ирана есть кибероружие для хакерских атак, сейчас нет сведений об атаках в ближайшее время», — поделились собеседники телеканала.

Тем не менее, США призвало союзников усилить киберзащиту из-за риска атак.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Сингапура заявило о крупнейшей краже персональных данных в истории страны. В числе украденных данных оказались и данные премьер-министра страны Ли Сянь Луна.

Читайте ранее в этом сюжете: Хакеры похитили данные 1,5 млн граждан Сингапура, включая премьер-министра

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Кибербезопасность и киберпреступность
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