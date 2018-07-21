Фонд ОМС попросил у правительства около 400 млрд рублей на зарплаты врачам

Москва, , 04:31 — REGNUM Федеральному фонду обязательного медицинского страхования (ФФОМС) необходимо 416 млрд рублей из федерального бюджета на ближайшие три года, говорится в проекте основных характеристик бюджета ФФОМС, сообщает РБК.

Из этой суммы 384 млрд запланировано на расходы на увеличение численности и зарплат врачей и медработников. Остальные деньги нужны на обеспечение роста зарплат врачей и медперсонала в соответствии с майскими указами президента РФ Владимира Путина от 2012 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля депутат Заксобрания Оренбургской области Максим Амелин заявил, что выполнение майских указов было решено не за счет повышения реальных заработных плат врачей, а за счет оптимизации.

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