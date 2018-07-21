В Москве вестибюли четырех станций метро изменят работу

Москва, , 03:17 — REGNUM Западный вестибюль «Рязанского проспекта», южные вестибюли станций «Люблино» и «Марьино» не будут функционировать с 20 по 23 июля, сообщает пресс-служба Московского метрополитена.

Также с 21 по 27 июля для пассажиров метрополитена будет закрыт южный вестибюль станции «Каховская», а с 23 по 27 июля из-за ремонта будет ограничен доступ южному вестибюлю станции «Орехово» — он будет ежедневно закрываться с 22:00 мск.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня на два дня был ограничен доступ пассажиров к станции метро «Третьяковская» из-за проведения строительных работ.