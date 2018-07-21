МЧС предупредило москвичей о грядущей грозе

Москва, , 03:06 — REGNUM В Москве и Московской области 21 июля ожидается сильный дождь, гроза и град, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

Отмечается, что при грозе возможно усиление ветра до 12−17 м/с. Жителям и гостям столицы МЧС рекомендует соблюдать меры предосторожности на дорогах и на улице.

Как сообщало ИА REGNUM, за 19 июля в Москве выпало более трети месячной нормы осадков. Так, например, на базовой московской метеостанции ВДНХ было зафиксировано выпадение 32 мм осадков за сутки.

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