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В Санкт-Петербурге оперативники изъяли полмиллиарда рублей из квартиры

Общество

Обыск проводился в рамках расследования уголовного дела о незаконном обналичивании денег

В Санкт-Петербурге оперативники изъяли полмиллиарда рублей из квартиры
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Санкт-Петербург, 20 июля 2018, 22:53 — REGNUM  В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов обыскали квартиру на улице Гастелло в рамках расследования уголовного дела о теневом обналичивании денег. Об этом сегодня, 20 июля, сообщают местные СМИ.

Когда оперативники пришли в квартиру, в ней никого не оказалось. Во время обыска стражи порядка открыли холодильник и из него посыпались денежные купюры. Всего в квартире правоохранители изъяли полмиллиарда рублей.

Перевозить столь большой объем денежных средств работники «банковского» отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД по Санкт-Петербургу не рискнули и вызвали СОБР Росгвардии.

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