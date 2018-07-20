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Россия и Франция совместно доставят гумпомощь в Восточную Гуту

Общество

Для раненых в Сирии будут доставлены медицинские изделия и препараты

Россия и Франция совместно доставят гумпомощь в Восточную Гуту
Иллюстрация: Минобороны России
Оказание гуманитарной и медицинской помощи российским Центром примирения ВС РФ в Сирии

Москва, 20 июля 2018, 22:33 — REGNUM  Россия и Франция проведут совместную гуманитарную операцию в Сирии и доставят помощь пострадавшим жителям Восточной Гуты. Об этом говорится в совместном российско-французском коммюнике, обнародованном 20 июля пресс-службой МИД России.

«Россия обеспечит доставку грузов в Сирию воздушным путём из Франции. По прибытии сопровождение грузов будет осуществляться в соответствии с правилами ООН, при поддержке России и в соответствии с международным гуманитарным правом», — говорится в сообщении.

Помощь будет состоять из медицинских изделий первой необходимости для 500 серьёзно раненых, а также основных препаратов для лечения 15 000 пострадавших с легкими травмами.

Уточняется, что договорённость о гуманитарной операции была достигнута во время встречи президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона 24 мая в Санкт-Петербурге 24 мая.

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