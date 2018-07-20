Ветеран войны из Донбасса получила российское гражданство

Ростов-на-Дону, , 22:12 — REGNUM Ветеран Великой Отечественной войны из Донбасса, которой жители посёлка Шолоховский платили «народную пенсию», теперь официально является гражданкой Российской Федерации. Раиса Шувар получила паспорт и теперь может рассчитывать на государственную пенсию. Об этом ИА REGNUM проинформировали в донском правительстве 20 июля.

Уточняется, что 94-летняя жительница Луганска прибыла на Дон в июле 2014 года и до 2016 года скиталась по различным пунктам временного размещения. В течение двух лет ветеран войны из Донбасса состояла на миграционном учете по месту пребывания — в приюте Благотворительной общественной организации «Многофункциональная помощь» Белокалитвинского района, где она была обеспечена всем необходимым.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, получить российское гражданство Шувар мешало отсутствие необходимых документов. Неоднократные запросы в компетентные органы по месту прежнего проживания результата не дали. В июле 2018 года после того, как об истории беженки из Донбасса стало известно широкой общественности, ГУ МВД России по Ростовской области выдало разрешение на временное проживание на территории России, а спустя три дня Раиса Шувар стала обладательницей паспорта гражданина РФ.

Напомним, жители донского посёлка Шолоховский Ростовской области организовали ветерану Великой Отечественной войны из Луганска выплату «народной пенсии». Об этом был проинформирован губернатор Ростовской области Василий Голубев, региональная прокуратура, уполномоченный по правам человека в Ростовской области Анатолий Харьковский. С обращением о помощи Раисе Шувар к региональным властям обратились члены партии ветеранов России.

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