Нормальное водоснабжение Североуральска могут восстановить уже 21 июля

Североуральск, Свердловская область, , 21:40 — REGNUM В свердловском Североуральске уже 21 июля могут восстановить нормальное водоснабжение. Промывка системы уже завершена, идёт гиперхлорирование воды, говорится в официальном сообщении горадминистрации.

Гиперхлорирование будет длиться сутки. А затем возьмут пробы воды. Возможно, к вечеру-ночи 21 июля санврачи сообщат о хороших показателях.

Напомним, пока воду из крана пить нельзя. Для питья её раздают бесплатно. Авария в русле реки Калья, которая оставила город без питьевой воды, устранена. Грязная речная вода больше не поступает в систему.

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