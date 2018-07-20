Вероника Скворцова оценила результаты проекта «Воронеж. Моя поликлиника»

Воронеж, , 21:11 — REGNUM Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова высоко оценила реализацию пилотного регионального проекта «Воронеж. Моя поликлиника», сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области. 20 июля министр, а также заместитель председателя Совета федерации ФС РФ Галина Карелова и врио губернатора Воронежской области Александр Гусев посетили Воронежскую городскую клиническая поликлинику № 4 и городскую поликлинику № 3.

Проект «Воронеж. Моя поликлиника» стартовал в 2016 году. Сейчас в проекте, цель которого — внедрение новейших технологий, участвуют четыре поликлиники: № 1, 3, 4 и 7. По словам руководителя регионального департамента здравоохранения Александра Щукина, работу начали с самого наболевшего: в поликлиниках, которые приняли участие в проекте, переформатировали деятельность регистратур, создали сестринские посты, колл-центры с многоканальными телефонами. Все это позволило уменьшить очереди не только в регистратурах, но и на прием к врачам. В поликлинике №4 разместили информационные стенды по навигации пациентов и логистике их движения в зависимости от повода посещения медицинской организации. Работает информационно-справочная служба. Модернизированы кабинеты забора крови: создано программное обеспечение межструктурного взаимодействия, введена электронная запись пациента на исследования с рабочего места врача, установлено электронное табло очереди. В итоге пропускная способность выросла на 30%. Результаты анализов попадают к врачу в течение пяти-шести часов. Одно из главных нововведений — мобильные бригады, которые выезжают на неотложные вызовы и тем самым позволяют участковым врачам не отвлекаться от приема плановых больных. В поликлинике № 4 внедрено программное обеспечение для построения оптимального маршрута до пациентов. В результате за год время ожидания медицинской помощи на дому сократилось на 28% (с 47 до 34 минут). В поликлинике №3 с момента участия в проекте улучшились условия пребывания пациентов, автоматизированы 590 рабочих мест, отлажено функционирование «электронной регистратуры». В холлах установили инфоматы, с помощью которых можно забронировать время посещения врача. Внедрена и электронная очередь в регистратуру, установлены специальные автоматы. Пациенты в списке медуслуг выбирают нужную и получают талон с номером. Когда номер появится на информационном табло, пациент может подойти к окну регистратуры. В результате время ожидания ожидание пациента. В 2018 году в пилотных поликлиниках перешли к следующему этапу и отрабатывают проекты по оптимизации процессов и повышению эффективности работы — с применением бережливых технологий.

«Мы увидели интереснейшие пилотные проекты по особому укреплению участков с высокой долей людей старшего трудоспособного возраста, с налаживанием хорошо организованной неотложной помощи этим другим категориям граждан, с единой фактически диспетчеризацией работы патронажных служб и оказания медицинской помощи на дому. И мы видим результаты, каким образом меняются инфраструктурные и организационные показатели», — поделилась впечатлениями Вероника Скворцова.

Александр Гусев пообещал, что пилотный проект будет развиваться — до конца года число поликлиник-участниц проекта должно увеличиться до восьми, а до конца 2018 года планируется перевести на новую систему работы все поликлиники города.

По словам Вероники Скворцовой, сейчас стоит задача — подключить все медучреждения к 2021 году к Единой региональной информационной системе в сфере здравоохранения (ЕРИСЗ). Александр Щукин доложил о том, что в первом квартале 2019 года к этой системе в Воронежской области подключат всех узких специалистов. Подключение первичного звена, терапевтов и педиатров, уже началось и завершится до конца 2018 года.