Катастрофа отменяется: на Украине восстановлено производство хлора

Киев, , 20:36 — REGNUM Восстановлено производство жидкого хлора для обеззараживания воды, сообщил министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко 20 июля на своей странице в социальной сети Facebook.

Чиновник отметил, что параллельно на Украину завозят жидкий хлор из Румынии.

Зубко рассказал, что украинское правительство сделает все, чтобы не допустить повторения ситуации

«Продолжаем работать над инструментами, которые делают невозможным любое влияние на систему обеспечения жизнедеятельности», — подчеркнул министр.

Напомним, критическая ситуация с обеспечением населения украинских городов чистой водой возникла после прекращения работы предприятия «Днепроазот» — единственного производителя жидкого хлора в стране.

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