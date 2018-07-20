Вена возмущена нападениями на членов еврейской общины

Вена, , 20:43 — REGNUM В столице Австрии — Вене вооруженный мужчина совершил нападение на трёх евреев. Об этом сегодня, 20 июля, пишет австрийская газета Kronen Zeitung.

«Преступник не случайно выбрал свою жертву. Для нападения на Таборштрассе (Taborstraße) он специально перешел на другую сторону улицы», — рассказывает один из очевидцев. Даниэль С. (22 года) — одна из трех известных на сегодня жертв, которые все имеют еврейское происхождение.

Он и еще двое пострадавших подверглись нападению безработного гражданина Австрии с турецким мигрантским происхождением. Так как Даниэль шел домой после молитвы в кипе, его легко можно было опознать как представителя иудаизма. Незадолго до этого 24-летний преступник уже напал на двух жертв. Вместе со свидетелями произошедшего пострадавшие начали преследование. Бюркай С. был задержан полицией на станции метро «Шведенплатц» (Schwedenplatz).

Глубоко шокирована случившемся вся еврейская община.

«Эта неделя омрачена политическими нападениями на еврейство и антисемитскими атаками. В сложившейся ситуации нам очень важно заявить, что мы готовимся обороняться в политической, юридической и физической областях», — заявил президент Израильской религиозной общины Оскар Дойч.

На произошедшее отреагировал и действующий канцлер Себастьян Курц.

«Мы решительно боремся со всеми формами антисемитизма», — заявил Курц.

В своем аккаунте в Twitter он поблагодарил сотрудников полиции за их работу:

«Большое спасибо полицейским, благодаря оперативным действиям которых был пойман преступник, атаковавший мужчину в кипе».

Помимо этого он обратился к еврейскому сообществу:

«Мы, как Федеральное правительство, сделаем все возможное для того, чтобы обеспечить безопасную жизнь в Австрии всем гражданам еврейского происхождения, и мы будем решительно бороться со всеми формами антисемитизма».

На сегодняшний день в Австрии проживают 20 тыс. евреев. 8 тыс. человек иудейского вероисповедания живут в Вене. Израильская религиозная община Австрии представляет в Вене всех евреев на территории Австрийской Республики. Однако существуют небольшие официальные общины в Зальцбурге (Salzburg), Линце (Linz) и Инсбруке (Innsbruck).