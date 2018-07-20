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Подозреваемые в убийстве фигуриста Дениса Тена помещены под арест

Общество

Мера пресечения обоим фигурантам дела избрана сроком на два месяца

Подозреваемые в убийстве фигуриста Дениса Тена помещены под арест
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Следственный изолятор (СИЗО)

Астана, 20 июля 2018, 19:23 — REGNUM  Районный суд Алма-Аты 20 июля избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для подозреваемых в убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена.

По решению суда, один из подозреваемых, Нуралы К., пробудет в следственном изоляторе до 20 сентября. Мера пресечения второму фигуранту, Арману К., была избрана заочно, ещё до его задержания сегодня.

Напомним, бронзовый призёр Олимпиады в Сочи Денис Тен был ранен автомобильными ворами 19 июля. Позднее спортсмен скончался в больнице от большой потери крови.

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Убийство олимпийского чемпиона Дениса Тена
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