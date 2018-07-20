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Экстрим в Атлантике: волны, как пропасти, люди – как сталь

Общество

О фильме-катастрофе Крейга Гиллеспи «И грянул шторм» (2016)

Экстрим в Атлантике: волны, как пропасти, люди – как сталь
«И грянул шторм». Кадр из фильма

Михаил Пустовой, 20 июля 2018, 17:39 — REGNUM  

Атлантика — огромная, мрачная и бушующая, чья сила забирает жизни моряков. И танкер — громадный и создающий иллюзию защищенности. Но корабль уже обречен, а команда цепляется за него; и как только стальные борта разорвутся, десятки людей окажутся в море, и, может быть, тела некоторых выбросят волны на берега Новой Англии. Там, на суше, падает снег; люди угрюмо согреваются выпивкой в барах, а женщины ждут тех, кто, возможно, уже и не вернется. И да — драма австралийца Крейга Гиллеспи «И грянул шторм» снята, как говорится, по реальным событиям.

«И грянул шторм» — это неторопливая и эмоциональная картина с привкусом ретро. На дворе 1952 год, и все устроено еще достаточно чопорно: на свидания приходят, краснея; а социальная, половая и возрастная иерархия достаточно сильны, и подозрение в проявлении трусости имеет огромное значение для мужской репутации. Идет послевоенная эпоха Америки; и еще не носят мини-юбки, марихуану не курят на каждом шагу, а мужчины вспоминают войну в Европе. А в Атлантике шторм топит танкер, буквально на виду у берега, но как спасти его — непонятно.

Начинается драма с сентиментальностей и выглаженных костюмов для бала, но вскоре в картине «И грянул шторм» раздаются удары волн и крики. Здесь три сюжета: береговая охрана, уходящая на крошечном катере в неизвестность — когда спасение может обернуться смертью спасателей, ссорящаяся между собой команда «Пендлтона» и девушка, которая сама сделала парню предложение. Но полной реконструкции реальных событий здесь, разумеется, нет — в фильме история сжата, а количество участников сведено к оптимальному для пространства режиссера минимуму.

«И грянул шторм» — это, наверное, редкий пример, когда для российского проката подбирают заголовок лучше, чем был в оригинале: «Звездный час» — под таким расплывчатым названием вышел фильм в США. От этой картины тянет запахом холодного и горького северного моря, мокрым снегом, который залетает через захлопывающиеся двери в дома, и промозглым ветром. Театральные перегибы и спецэффекты, обязательные для массового кинематографа, и местами напыщенные диалоги здесь ненавязчиво отступают, а драматический сюжет не отпускает зрителя до финала. Крейг Гиллеспи не американец; австралийцы, как он, умеют снимать кино, что режиссер и подтвердил, взявшись за историю спасения экипажа «Пендлтона».

regnum author Михаил Пустовой
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