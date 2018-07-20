Экстрим: Гималаи, пилоты и обмороженные туристы

Михаил Пустовой, , 17:36 — REGNUM

В Гималаях теперь шумно — по горным тропам и деревушкам бродят толпы немытых западных бродяг с рюкзаками, толстосумы с гидами, а также фотографы. Из облаков в ущелья регулярно доносится рокот — это вертолеты совершают очередной срочный рейс в высокогорье; но нет — это не заброска лентяев, которые начинают восхождение на Эверест не с подножия горы. Это спасатели летят за травмированным или уже умирающим альпинистом; впрочем, возможно, вертолет вывезет симулянта или толпу шерпов, которым неохота спускаться вниз самостоятельно.

Документалистика «Спасатели Эвереста», вышедшая из недр развлекательно-познавательной корпорации Discovery Channel, — что-то новое в затасканной кинематографистами теме Вершины Мира. Реконструкции смертей восходителей, горные лавины и даже первую забастовку шерпов уже показали — пришел звездный час вертолетчиков. И, честно говоря, — взирать на вершины, ледники, каньоны и морены Гималаев из кабины вертолета и сквозь призму работы пилотов подчас интереснее, чем слушать сопение альпинистов, ползущих по снегу в зоне кислородного голодания.

Спасатели-пилоты поднимают свои машины на высоту около 7000 метров; впрочем, это не рекорд — вертолет уже садился на Эвересте; но в рамках срочной эвакуации, в условиях непогоды в горах — это трудное занятие. А еще зритель наблюдает, как в кабину лезут сверх лимита гиды-шерпы, делающие вид, что не понимают команду «на выход!» из перегруженной машины. Большинство пилотов — европейцы.

Пилоты в «Спасателях Эвереста» спасают альпинистов от плодов их собственной глупости. Ну зачем было делать семейное фото с голыми руками на вершине Эвереста? Пальцы этому герою не отстригут, но другой альпинист, спасший подобного экстремала, пойдет под ампутацию. И бросается в глаза, что больница при аэропорте Лукла — низкоквалифицированая, где вместо экстренного лечения пациентов пичкают говорильней, а на взлетной площадке царит бардак: Непал.

Что за кадром? Спустя год после выхода «Спасателей Эвереста» в западных СМИ прокатился скандал, замеченный у нас разве в альпинистском сообществе, — страховые аферы в Гималаях. Непальские турфирмы с развитием вертолетных перевозок стали принуждать клиентов симулировать приступы горной болезни и заказывать эвакуацию; врачи в больницах Катманду зачастую — соучастники схемы. Знали ли об этом в гималайской команде Discovery? История об этом умалчивает, но складывается впечатление, что некоторые спасаемые туристы в картине выглядели не слишком и плохо.