Главный «идиот» Google и «российский след» в Facebook: интернет за неделю

Москва, , 19:37 — REGNUM Главный «идиот» Google и антироссийский флешмоб с фотографией Трампа

При запросе слова idiot во вкладке «Картинки» Google выдаёт изображения известных людей, среди которых лидирует президент США Дональд Трамп.

На первой позиции сервис показывает фотографию Трампа с открытым ртом из июньской подборки материалов «22 картинки с Дональдом Трампом, на которых он выглядит, как идиот» на сайте WealthModo. Третье место в выдаче вновь занял американский лидер. Автор изображения разместил портрет Трампа рядом с изображением рентгеновского снимка головы, на котором вместо мозга изображены фекалии.

Забавные снимки президента США встречаются еще не раз в выдаче. Кроме него, на верхних позициях при запросе idiot поисковик выдает изображения учёного Альберта Эйнштейна, актёра Роберта Де Ниро и рэпера Канье Уэста.

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Видимо, такой опыт вдохновил пользователей сайта Reddit, так как они пытаются вывести в топ поисковых запросов Google фотографию запечатленного сзади Трампа, который играет в теннис. По задумке юзеров, изображение должно появляться по запросу russian pipeline («российский трубопровод»).

Своеобразный антироссийский флешмоб запустил пользователь GucciGameboy. Он опубликовал фотографию зада американского лидера с подписью:

«Российский трубопровод. Пусть это будет первым изображением, которое люди увидят, введя в Google «российский трубопровод».

Запись набрала уже более 97 тыс. одобрительных голосов и почти 2 тыс. язвительных комментариев. Пользователи обвинили Трампа в предательстве из-за того, что во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным американский лидер не высказался о «российском вмешательстве» в выборы президента США. Тем не менее пока юзерам не удалось заставить Google показывать фотографию Трампа по запросу russian pipeline

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«Посмотрела в глаза злу»: в сети обсуждают рукопожатие Меланьи Трамп и Владимира Путина

В поле зрения соцсетей на этой неделе оказалась и супруга президента США Меланья Трамп. Пользователи обсуждали видеозапись, на которой первая леди США внезапно изменилась в лице после рукопожатия с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Обычная американская притворная улыбка — быстро появляется, мгновенно сходит», — отметил пользователь Twitter Doyle Rickson.

Другой комментатор пишет, что Меланья Трамп выглядит «напуганной до смерти» — она будто «посмотрела в глаза злу». Пользователи также предположили, что супруга главы США вспомнила, что не выключила утюг. Еще одна версия пользователей — миссис Трамп наконец высчитала, на сколько лет муж старше нее.

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В крупнейшей утечке данных Facebook обнаружили «российский след»

Представители России и ряда других стран имели доступ к данным пользователей Facebook, которые были собраны для компании Cambridge Analytica, заявил член британского парламента Дамиан Коллинз, возглавляющий парламентское расследование об утечке данных.

«Я думаю, теперь мы хотим узнать, кто были эти люди и какой уровень доступа у них был, смогли ли они получить данные и использовать их в своих целях», — заявил Коллинз.

О каких еще странах может идти речь, парламентарий не уточнил.

Между тем создатель приложения для сбора данных Александр Коган рассказал телеканалу CNN, что ездил в Россию в мае 2014 года — еще до того, как приступил к работе в Cambridge Analytica. Следующий его визит в Россию состоялся в апреле 2016 года. По словам Когана, к этому моменту он уже начал удалять собранную для компании информацию, очистив ее от персональных данных пользователей. Коган уточнил, что никому не передавал эту информацию, но не исключил, что кто-то мог воспользоваться его компьютером.

Facebookне будет удалять записи об отрицании Холокоста

Об этом заявил основатель социальной сети Марк Цукерберг. При этом он добавил, что считает отрицание массового уничтожения евреев в годы Второй мировой войны «глубоко оскорбительным» и абсолютно «не намеревался защищать людей, которые это отрицают».

«Я еврей, а есть группа людей, которые отрицают, что Холокост был. Я считаю это глубоко оскорбительным. Но в конечном итоге я не считаю, что наша платформа должна убирать это, потому что думаю, что есть вещи, которые разные люди понимают неверно. Я не думаю, что они делают это намеренно», — сказал Цукерберг в интервью Recode.

При этом он добавил, что, если пост пересекает черту в пропаганде насилия или ненависти против определенной группы, он будет удален.

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Захарова объяснила, почему МИД пользуется запрещенным Telegram

Представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова объяснила, что ведомство продолжает вести официальный канал в Telegram, так как запрет на работу мессенджера никак не относится к работе каналов.

В интервью издания «Коммерсант» она сравнила Telegram с закрытым магазином.

«Вот решил суд закрыть магазин. Так? Но люди продолжают подходить, и сам магазин при этом тоже работает. В решении суда ведь не сказано, что людям нельзя заходить и покупать там что-то, если магазин не закрыт?» — пояснила Захарова.

Спикер также отметила, что перестала использовать Telegram из-за сбоев в его работе. Вместо него Захарова перешла на «другой мессенджер», название которого не уточнила.

Еврокомиссия оштрафовала Google

Еврокомиссия оштрафовала Google на €4,3 млрд за злоупотребление доминирующим положением на рынке операционных систем для мобильных устройств Android. Это самый крупный штраф для антимонопольных разбирательств, который регулятор когда-либо выставлял отдельной компании.

«С 2011 года Google незаконным образом ограничивала работу производителей устройств на ОС Android и операторов мобильных сетей, чтобы закрепить доминирующее положение на рынке интернет-поиска», — указано в сообщении ЕК.

Как отметила член Еврокомиссии по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер, расследование касалось трех видов ограничений Google в отношении производителей устройств Android и сетевых операторов, чтобы направить трафик с таких устройств в поисковик Google.

ЕК обязала Google в течение 90 дней прекратить «незаконную практику» и отказаться от ограничений для производителей смартфонов и разработчиков приложений на Android. В случае несоблюдения требований Google грозят дополнительные штрафы до 5% от среднего дневного оборота материнского холдинга Alphabet.

Тем временем Google уже объявил о намерении обжаловать решение Еврокомиссии:

«Android расширила возможности выбора для всех, а не сократила их число. Динамичная экосистема, быстрые инновации и более низкие цены — вот классические признаки надёжной конкуренции».

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Илон Маск оскорбил дайвера, спасавшего детей из пещеры в Таиланде

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск назвал педофилом британского дайвера Верна Уонсорта, который участвовал в операции по спасению детей из пещеры в Таиланде. Это случилось после того, как Уонсорт назвал «пиаром» идею предпринимателя спасти детей с помощью разработанной для этого мини-субмарины и предложил ему «засунуть подлодку куда поглубже».

«Пускай предоставит последнюю запись спасения школьников. А хотя, знаете, не нужно никакого видео, одна из наших подлодок пройдёт весь путь до «пещеры 5» без проблем. Извини, педо-парень, но ты вынудил меня», — написал Маск в своём Twitter.

Пользователи соцсети упрекнули Маска в том, что он безосновательно обвиняет водолаза в педофилии. В ответ предприниматель заявил, что «готов поставить на то, что это правда», а на следующий день удалил все записи по поводу Уонсорта.

Вскоре инвесторы Tesla в открытом письме отметили, что Маск перешел черту, и одного удаления оскорбительного твита недостаточно. В тот же день Маск принёс свои извинения дайверу и объяснил, что его предыдущие высказывания были произнесены в гневе.

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Несуразный флешмоб: срок беременности требуют снизить

На сайте Change.org появилась петиция с требованием к правительству РФ сократить срок беременности российских женщин с девяти месяцев до семи. По мнению её автора Анны Рыжковой, российские ученые должны помочь восстановить население России и безболезненно уменьшить срок беременности до семи месяцев.

«Беременность в 9 месяцев (~40 недель) ставит под угрозу демографическую ситуацию в нашей стране. Молодые российские мамочки, может быть, и хотели бы рожать быстрее, но это ограничено самой природой», — отмечается в петиции.

Её подписали уже более 8,4 тыс. человек. При этом иронические комментарии говорят о том, что часть подписавшихся относится к петиции не как к серьезному призыву, а как к очередному флешмобу, лишенному здравого смысла.

«А чего так скромно-то? Всего семь месяцев? А даешь рожать каждые два месяца! И в коробку складывать. Стране нужны штабеля!» — написала Елена П.

Портал Change.org никакого процессуального смысла в России не имеет. Раньше к петициям, которые публиковали на этом сайте, пользователи относились более серьезно из-за большого количества подписей. Сейчас же некоторые петиции свидетельствуют о том, что Change.org часто становится лишь платформой для несуразных флешмобов, которые в лучшем случае позволяют выпустить пар.

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Земфира раскритиковала молодых коллег

Певица Земфира раскритиковала творчество и внешность молодых исполнительниц Гречки и Монеточки. Резкое высказывание стало ответом на заявление Монеточки в эфире YouTube-шоу «Вписка» о том, что Гречка интереснее Земфиры.

На следующий день в официальном сообществе Земфиры во «ВКонтакте» появилось сообщение с критикой творчества и внешности Гречки и Монеточки:

«Гречка — очень плохо. Ужасные голос и внешность. Воспринимать сложно — петь не умеет, тексты не убеждают, ну и очень некрасивая. Монеточка — отличные тексты! Нормально выглядит, в отличие от Гречки. Но голос — омерзительный. Вокальный тембр тот же инструмент. Если он приятен, можно петь всякую чушь. Пример — Жанна Агузарова. Удачи обеим».

Пользователи бурно отреагировали на высказывание певицы. После этого Земфира написала, что послушала песни своих коллег еще раз, но её мнение всё равно не поменялось, и извиняться она не будет.

В ответ на это Гречка в Instagram Stories опубликовала видео, в котором поблагодарила Земфиру за её мнение и призналась, что очень любит творчество певицы и уважает её как человека. Монеточка пока никак не прокомментировала высказывание Земфиры.

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Российский школьник покорил сердца судей британского «Голоса. Дети»

11-летний школьник из Москвы Ярослав исполнил арию Nessum dorma из оперы Пуччини «Турандот» на слепом прослушивании британской версии «Голос. Дети». К мальчику повернулись все трое судей — рэпер wili.i.am, певица и актриса Пикси Лотт и музыкант Дэнни Джонс. Выступление стали широко обсуждать в соцсетях, так как в прошлом году Ярослав не прошёл в российскую версию шоу.

В качестве наставника Ярослав выбрал wili.i.am. Он рассказал, что в прошлом году участвовал в слепых прослушиваниях российского «Голоса. Дети». Однако тогда к нему не повернулся ни один из судей.

Это возмутило пользователей соцсетей. Они предположили, что в российском «Голосе» выбирают ту музыку, которую можно продать. Некоторые также решили, что российские наставники не захотели работать с Ярославом, так как он обладает слишком высоким голосом.

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