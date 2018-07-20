Комитет Госдумы взял на контроль ситуацию с пытками в ярославской колонии

Москва, , 17:04 — REGNUM Комитет Госдумы по безопасности взял ситуацию вокруг пыток в ярославской колонии на контроль. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 июля, об этом сообщил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»).

В СМИ попал материал об избиении в колонии № 1. Следственными органами Следственного комитета по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» ч. ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия).

«Комитет по безопасности и противодействию коррупции также взял развитие ситуации на контроль и запросил информацию о происшествии во ФСИН России», — заявил Пискарёв.

По его словам, в действиях, совершаемых на видео людьми в камуфляжной форме, усматриваются признаки уголовно наказуемого деяния.

«Необходимо выяснить все обстоятельства произошедшего и принять меры по наказанию виновных. Важно также сделать выводы и не допускать применения подобных противоправных действий в отношении лиц, отбывающих наказание в учреждениях исполнения наказаний», — сказал парламентарий.