Вынесен приговор помощнику вице-премьера ярославского правительства

Ярославль, , 16:58 — REGNUM Фрунзенский районный суд Ярославля приговорил помощника заместителя председателя Ярославского областного правительства Дмитрия Корнеева к наказанию в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы, а так же штрафу в размере 4 миллиона 300 тысяч. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила пресс-секретарь областного суда Наталья Сарбунова.

Летом прошлого года сотрудники ФСБ задержали помощника вице-премьера Ярославского правительства за получение взятки размером в 300 тысяч рублей. Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, Дмитрий Корнеев обвинялся в двух эпизодах получения взятки. Оба раза ему их давал директор ООО «Угличское ДСУ» Александр Никитин.

Дмитрий Корнеев был включен в состав комиссии по организации аукционов, в том числе и по ремонту дорог общего пользования. В обязанности Корнеева входило рассмотрение заявок на участие в аукционе, ведение и подписание протоколов, документов, направляемых операторам электронных площадок. Кроме этого, он контролировал порядок рассмотрения заявок.

Первый раз Дмитрий Корнеев получил взятку в начале лета 2017 года, когда Никитин заплатил высокопоставленному чиновнику взятку в 2 миллиона рублей в два транша — 500 тысяч за один раз и 1,5 миллиона за второй. Угличская фирма после этого выиграла аукцион на ремонт дорог в Заволжском районе Ярославля. Лот на ремонт дорог оценивался в 150 миллионов рублей. Вторую взятку Александр Никитин давал в августе 2017, но тогда он уже сотрудничал с правоохранительными органами.

Дмитрию Корнееву предъявлено два эпизода, а Александру Никитину — один, поскольку на второй взятке он сотрудничал со следствием.

8 августа 2017 года Корнеев был задержан, затем арестован и пробыл в СИЗО до 19 сентября 2017 года, после чего мера пресечения ему была изменена на подписку о невыезде.

Дмитрий Корнеев признал себя виновным и заключил досудебное соглашение. Дело рассматривалось в особом порядке. Сотрудники правительства Ярославской области или мэрии Ярославля на суд не вызывались

Помощник заместителя председателя правительства Ярославской области получил 4 года 6 месяцев пребывании в исправительной колонии. Он должен выплатить штраф в размере 4 миллиона 300 тысяч.