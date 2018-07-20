Медведи будут внесены в список стратегически важных ресурсов России

Москва, , 16:40 — REGNUM Некоторые виды медведей могут быть внесены в перечень стратегически важных ресурсов России в целях противодействия сокращению их численности. Проект соответстующего постановления правительства, подготовленный ФСБ, размещён на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, в указанный перечень предлагается внести бурого медведя (ursus arctos), гималайского, или белогрудого медведя (selenarctos thibetanus), а также кабаргу (moschus spp.).

Напомним, в соответствии с российским законодательством несогласованный вывоз стратегически важных ресурсов с территории страны считается контрабандой и может повлечь уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок до 12 лет.