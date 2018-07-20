В Северной Осетии предложили учредить орден имени генерала Иссы Плиева

Владикавказ, , 16:34 — REGNUM В Северной Осетии может появиться новая награда — орден Генерала Плиева. С таким предложением к главе региона Вячеславу Битарову обратились 25 осетинских генералов, пишет ТАСС.

По их мнению, учреждение награды в честь выдающегося земляка Иссы Плиева — дважды Героя Советского Союза, покрывшего себя неувядаемой славой за мужество и героизм, проявленные в ходе Великой Отечественной войны, послужит консолидации нации и воспитанию патриотизма.

По словам депутата парламента Северной Осетии Бориса Кантемирова, уже разработан эскиз будущей награды и определен круг лиц, которые будут ею награждаться. Среди них выдающиеся представители высшего командного состава и офицеры Вооруженных сил РФ и Южной Осетии, служащие правоохранительных органов, а также гражданские лица.

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Национальный герой Осетии Исса Плиев родился в селе Старый Батако в Северной Осетии. Был дважды удостоен звания героя Советского Союза. Первый раз за управление войсками при форсировании реки Южный Буг и участие в боях за Одессу, второй — за разгром Квантунской армии в 1945 году. Он также является Героем Монгольской Народной Республики. В 1958 — 1968 годах был командующим Северо-Кавказским военным округом.