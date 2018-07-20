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Неизвестный костромич просит накормить и напоить местную прокуратуру

Общество

Мошенник угрожает проверками и требует принести в прокуратуру деньги, продукты или спиртное

Кострома, 20 июля 2018, 16:04 — REGNUM  В Костроме появился лже-прокурор, сообщает областная прокуратура. Мошенник представляется работником прокуратуры и в обмен на «лояльность проверках» просит взятки.

Неизвестный звонит в различные хозяйствующие субъекты, образовательные, медицинские и другие учреждения Костромы и «требует за лояльность при проведении проверочных мероприятий, которые фактически не запланированы, принести в прокуратуру города деньги, продукты или спиртное».

Областная прокуратура отмечает, что передача каких-либо денег или иных материальных ценностей работникам прокуратуры запрещена законом и может быть квалифицирована как взятка.

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Коррупция и борьба с ней
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