Правом увольнять в связи с утратой доверия бизнес своих проблем не решит

Москва, , 17:16 — REGNUM Предложение российских бизнесменов увольнять работников коммерческих компаний в связи с утратой доверия решит лишь точечный вопрос в сфере трудового права. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил общественный омбудсмен по вопросам защиты прав предпринимателей в сфере миграционной политики и трудового законодательства при уполномоченном по защите прав предпринимателей Борисе Титове Антон Степанов.

Он отметил, что бизнес-сообщество ждёт от Министерства труда решения других вопросов, в первую очередь, проблему высоких налогов на зарплату, так как работодатель вынужден платить не только социальные взносы, но и налог на добавленную стоимость (НДС).

«На сегодняшний день РФ является одним из наиболее неблагоприятных для бизнеса регионов в постсоветском пространстве, именно по показателям добавленной нагрузки для бизнеса по зарплатным расходам», — подчеркнул Степанов.

Он также отметил, что предложение увольнять потерявших доверие сотрудников коснётся лишь топ-менеджмента компаний и тех людей, которые работают с информацией, например, имеют доступ к техническим характеристикам, внутренним разработкам в инженерных компаниях, коммерческим базам. Это связано с тем, что на сегодняшний день в связи с сужением российских рынков фиксируются случаи коммерческого подкупа и случаи с продажей информации.

Степанов также отметил, что профсоюзы негативно отнеслись к предложению внести в Трудовой кодекс РФ новую норму.

«Но тут не может быть опасений, потому что никто не собирается увольнять по этой статье всех подряд, и невозможно по этой статье уволить слесаря-сборщика, например, или любого другого рядового сотрудника, это касается лишь топ-менеджмента компаний», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящий момент норма об увольнении в связи с утратой доверия в России применяется только в отношении государственных служащих.

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