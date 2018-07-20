Глава Прикамья подписал указ о проверке местных чиновников на детекторе лжи

Пермь, , 14:54 — REGNUM В Пермском крае с конца июля 2018 года чиновников могут начать проверять на детекторе лжи. Указ о психофизическом исследовании подчинённых подписал губернатор региона. Документ предан огласке на портале правовой информации 19 июля и вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.

Согласно документу, проверка осуществляется на добровольной основе и в целях достоверности сведений, сообщаемых гражданином, претендующим на замещения определенных должностей. Для проверки должностных обязанностей могут проверить и действующих чиновников.

Стоит отметить, что в перечень таких должностей попадает и губернатор. Так же в списке заместители председателя правительства Пермского края и его заместителей; руководители администрации губернатора Пермского края и его заместители; министры и их заместители; а также другие чиновники правительства пермского края, чья работа связана с коррупционными рисками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года краевое правительство объявило аукцион на покупку полиграфа. Начальная цена составляла 853 тыс. рублей, в качестве источника указывался бюджет региона.

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