Пятница, 20 Июля 2018 года
15:38:00 МСК

Глава Прикамья подписал указ о проверке местных чиновников на детекторе лжи

Общество

В список должностных лиц, которые попадают под тестирование входит и сам губернатор

Пермь, 20 июля 2018, 14:54 — REGNUM  В Пермском крае с конца июля 2018 года чиновников могут начать проверять на детекторе лжи. Указ о психофизическом исследовании подчинённых подписал губернатор региона. Документ предан огласке на портале правовой информации 19 июля и вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.

Согласно документу, проверка осуществляется на добровольной основе и в целях достоверности сведений, сообщаемых гражданином, претендующим на замещения определенных должностей. Для проверки должностных обязанностей могут проверить и действующих чиновников.

Стоит отметить, что в перечень таких должностей попадает и губернатор. Так же в списке заместители председателя правительства Пермского края и его заместителей; руководители администрации губернатора Пермского края и его заместители; министры и их заместители; а также другие чиновники правительства пермского края, чья работа связана с коррупционными рисками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года краевое правительство объявило аукцион на покупку полиграфа. Начальная цена составляла 853 тыс. рублей, в качестве источника указывался бюджет региона.

Читайте ранее в этом сюжете: Резонансная закупка: чиновников будут проверять на детекторе лжи

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Коррупция и борьба с ней
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить