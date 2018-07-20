Суд отказался ужесточать меру пресечения министру Оренбуржья

Оренбург, , 14:40 — REGNUM В Оренбурге областной суд оставил без удовлетворения представление прокурора на постановление Ленинского районного суда города о домашнем аресте министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности региона Михаила Маслова. Гособвинение настаивало на заключении фигуранта уголовного дела под стражу. Сегодня, 20 июля, суд отказал в удовлетворении требования прокуратуры и оставил Маслова под домашним арестом, сообщил корреспонденту ИА REGNUM один из оренбургских правозащитников.

Напомним, министра Маслова задержали 14 июня. 16 июня он был арестован почти на два месяца, однако позже срок уменьшили, а 10 июля главу ведомства перевели под домашний арест. С 15 июня Маслов отстранён от должности министра на время расследования уголовного дела, фигурантом которого является.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Михаила Маслова обвинили в мошенничестве и взяточничестве. Громкое уголовное дело расследует СКР (с дисклокацией в Нижнем Новгороде). По версии силовиков, селекционно-гибридный центр «Вишневский» получил более 100 млн рублей субсидий, но деньги были похищены.

Стоит отметить, что вторым фигурантом дела о субсидиях является учредитель свинокомплекса «Вишневский» Виктор Железнов. Если Маслову удалось в течение месяца смягчить меру пресечения, что Железнов до сих пор пребывает в СИЗО, хотя ему вменяют только один эпизод.

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