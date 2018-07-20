Семьям 42 погибших сотрудников МВД Дагестана вручили сертификаты на жилье

Махачкала, , 14:34 — REGNUM В Дагестане обеспечили жильем семьи 42 погибших сотрудников полиции. Вручение сертификатов на покупку или строительство квартир состоялось сегодня, 20 июля. По поручению врио главы Дагестана конверты с выписками из соответствующего распоряжения МВД России вручил премьер-министр Артем Здунов.

Он заверил, что руководство республики не оставит без внимания и поддержки семьи погибших сотрудников МВД. По его словам, Владимир Васильев встречался с министром внутренних дел РФ, чтобы ускорить процесс обеспечения их жильем. Будет оказана также помощь в предоставлении возможности обучения детям погибших полицейских в тех вузах, которые они выберут.

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Стоит отметить, что за последние восемь лет в Дагестане были обеспечены жильем около 700 семей сотрудников МВД. Им были предоставлены готовые квартиры, выданы пособия на покупку квартир или домов, сертификаты на строительство жилья. Об этом сообщал министр внутренних дел региона Абдурашид Магомедов.

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