Российский школьник стал звездой британской версии шоу «Голос. Дети»

Москва, , 14:32 — REGNUM Выступление 11-летнего школьника из Москвы Ярослава поразило судей британской версии шоу «Голос. Дети» на канале iTV — к мальчику повернулись все трое наставников. Выступление начали широко обсуждать на фоне того, что в прошлом году Ярослава не приняли в российскую версию шоу.

Школьник исполнил арию Nessum dorma («Пусть никто не спит») из оперы Пуччини «Турандот». Необычный вокал Ярослава покорил сердца всех судей — к нему повернулись рэпер wili.i.am, певица и актриса Пикси Лотт и музыкант Дэнни Джонс. В качестве наставника Ярослав выбрал wili.i.am. Он также рассказал, что в прошлом году участвовал в слепых прослушиваниях российского «Голоса. Дети». Однако тогда к нему не повернулся ни один из судей.

Узнав об этом, российские пользователи соцсетей возмутились. Они предположили, что в российском «Голосе» выбирают ту музыку, которую можно продать. Некоторые также высказали мнение, что российские наставники не захотели работать с Ярославом, так как он обладает слишком высоким голосом.

«В нашем «Голосе» выбирают то, что можно продать. Подобная музыка у нас не продается, а вот в Британии и США — легко», — считает Вера.

«Так правильно, что тогда не повернулись. Если пел так же, тут еще работать и работать с техникой… просто на Западе любят высокие голоса, а в России нет», — пишет Rimma Rimma.

В Великобритании программа выходит не раз в неделю, как в России, а каждый день. Сезон шоу стартовал 14 июля. Ярослав не только успешно прошел слепые прослушивания, но и одержал победу в первом раунде батлов. Мальчик исполнял композицию Bring Me To Life американской группы Evanescence в составе трио. Следующее его выступление состоится в полуфинале сегодня, 20 июля. На сцену выйдут по четыре конкурсанта от каждой команды. Финал шоу пройдет в прямом эфире 21 июля.

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