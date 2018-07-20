Военные Индии прибыли на индонезийскую авиабазу Купанг Эль-Тари

Купанг, Индонезия, , 14:13 — REGNUM В общей сложности 130 членов индийской армии ВВС прибыли на индонезийскую авиабазу Купанг Эль-Тари, чтобы поделиться своим опытом полетов, сообщает Antaranews.

На авиабазу также прибыли два истребителя индийского типа Сухой Су-30.

Ожидается, что индийские военные два дня пробудут на авиабазе Купанг Эль-Тари. В понедельник, 23 июля, они отправятся в Австралию, где пройдут учения «Excersice Pitch Black Royal Australian Air Force», в которых примут участие несколько стран, включая Индонезию.

Pitch Black — это многонациональные авиаучения, которые пройдут с 27 июля по 17 августа 2018 года.